Festival Elrow Town gaat op het nippertje door, met minder bezoekers en twee extra treinen

De voorbereidingen voor het grootse en kleurrijke spektakel in recreatiegebied Geestmerambacht zijn in volle gang, maar tot vandaag was onduidelijk of het feest wel kon doorgaan.

Anderhalve week voor de grote dag werd bekend gemaakt dat de Final Release tickets werden geannuleerd. Na het bericht van NH Nieuws vroeg DOP-fractievoorzitter Kees Tesselaar om opheldering bij het college. "We zijn erg benieuwd waarom deze vergunning überhaupt is verleend. We willen weten welke vergunning wanneer is afgegeven en welke voorwaarden zijn gesteld."