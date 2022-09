Formule 1 zet treinverkeer dit weekend opnieuw op scherp: meerdere stations op slot

Met de Grand Prix in Zandvoort, het Elrow Town-festival in Geestmerambacht, meerdere concerten én de wedstrijd tussen Ajax en Cambuur wordt het een topdruk weekend voor de provincie. Met de trein reizen wordt een heel avontuur: de NS rijdt met een 'sterk aangepaste dienstregeling' en gooit verschillende stations op slot. Hoe kom je dit weekend toch op je plaats van bestemming?

Het barst van de evenementen in Noord-Holland en dat trekt samen honderdduizenden bezoekers. Een paar voorbeelden: Ajax speelt tegen Cambuur in de Johan Cruijff Arena, waar ruim 50.000 supporters worden verwacht. Even verderop verwacht de Ziggo Dome voor het bijna uitverkochte concert van Kensington zo'n 16.000 bezoekers.

In de AFAS Live rekent de organisatie voor het concert van zangeres Yade Lauren op 6.000 man. Voor Elrow Town in het natuurgebied Geestmerambacht is een vergunning afgegeven voor 25.000 festivalgangers. En dan is er natuurlijk de Formule 1: bij de Grand Prix in Zandvoort ligt het aantal zelfs op 330.000 bezoekers.

Gesloten stations

De NS verwacht grote hinder in de regio van Amsterdam en gooit daarom op zaterdag 3 september verschillende stations dicht. Tussen 14.15 uur en 20.30 uur stoppen er geen treinen op station Bijlmer Arena, Holendrecht en een deel van station Duivendrecht. Per metro en bus zijn de stations wel te bereiken. In de regio Haarlem is het station Overveen dicht.

