Grand Prix en NS zetten streep door laatste kaartjes festival Elrow Town: "Zou op de fiets gaan"

Wie op de valreep een kaartje kocht voor het internationale festival Elrow Town komt bedrogen uit: anderhalve week voor de grote dag krijgen de laatste kaartkopers het bericht dat hun kaartje niet langer geldig is en dat het geld wordt teruggestort. "Door de Grand Prix in Zandvoort in combinatie met de huidige treinverstoringen, hebben de lokale autoriteiten ons gedwongen de laatste kaartkopers teleur te stellen."

Eerdere editie - Foto: via organisatie Elrow Town

Het Spaanse Elrow Town begon in 2010 als klein festival in Barcelona op een zondagochtend, maar is volgens de organisatie inmiddels een 'wereldwijde sensatie' te noemen, met edities in onder meer New York, Londen, Madrid en op feesteiland Ibiza. Tot vreugde van veel Noord-Hollanders vindt de 'grootste editie ooit' nu plaats op zaterdag 3 september in het Langedijkse Geestmerambacht. Het is de vierde keer dat het festival op Nederlandse bodem wordt gehouden. Binnen de poorten van Elrow Town wanen bezoekers zich volgens de organisatie 'in een fantasiewereld waar mensen kunnen ontsnappen aan de dagelijkse realiteit'. Zwetende lijven gaan er los op rauwe techno beats en vrolijke house-muziek. Dat klonk de Alkmaarse Lisanne als muziek in de oren. Ze wist last minute nog een kaartje te bemachtigen.

Quote "We wonen om de hoek en zouden met de fiets gaan; ik snap het probleem niet" Janne uit Alkmaar

Tot een mailtje van de organisatie alle feestpret bedierf: 'Door opgelegde beperkingen van de lokale overheid mogen we helaas minder bezoekers toelaten. Dit betekent dat we de Final Release Tickets tot onze spijt moeten annuleren.' Feestje in achtertuin Het festival valt namelijk in precies hetzelfde weekend als de Grand Prix in Zandvoort, die op zondag 4 september wordt georganiseerd. "Op basis van de beschikbare politiecapaciteit en verstoringen in het openbaar vervoer is 25.000 het maximaal aantal bezoekers om de openbare orde en veiligheid te beschermen", laat een woordvoerder van de gemeente Dijk en Waard weten. Lisanne woont echter op steenworp afstand en was van plan op de fiets te komen. Het slechte nieuws valt daarom rauw op haar dak. "Ik vind dit heel vreemd. We hebben een mail naar de organisatie gestuurd, in de hoop dat we toch iets kunnen regelen. Ik wilde gewoon een feestje in mijn eigen achtertuin."

Er werd eerder een vergunning voor 35.000 bezoekers verleend - Foto: via organisatie Elrow Town

Ook Janne uit Alkmaar woont in de buurt van het festival, maar kreeg net als Lisanne de boodschap dat ze haar geld terugkrijgt en niet meer welkom is. "Echt vreselijk", is haar reactie. "Dit is toch belachelijk? We wonen om de hoek en zouden met de fiets gaan; ik snap het probleem niet." 'Gevoelige informatie' Waarom Dijk en Waard eerder wel een vergunning voor 35.000 bezoekers verleende, is niet duidelijk. Dat het besluit anderhalve week voor het spektakel wordt genomen, is opmerkelijk te noemen, gezien de data van beide evenementen al langer bekend zijn, evenals het ontregelde treinverkeer. "De laatsten die kaartjes kochten, werden als eersten geannuleerd om het zo eerlijk mogelijk te houden", laat de organisatie weten aan NH Nieuws. "Alle terugbetaalde klanten krijgen exclusieve toegang tot de voorverkoop van toekomstige Elrow festivals." Om hoeveel geannuleerde tickets het gaat, wil de organisatie niet delen, omdat dit 'gevoelige informatie' zou zijn.