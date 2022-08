Vanaf september minder treinen door personeelstekort NS, wat betekent dat voor jou?

Op veel trajecten worden twee intercity's per uur geschrapt en waar de avonddienstregeling nu nog om 22.00 uur ingaat, is dat vanaf 5 september vanaf 20.00 uur.

Een woordvoerder van de NS laat aan NH Nieuws weten dat er nog steeds niet zoveel reizigers de trein nemen als in 2019, voor de pandemie. "Ten opzichte van wat reizigers nu gewend zijn, zal het wel wat drukker zijn", vertelt ze over de wijzigingen in de dienstregeling. "Op sommige trajecten worden ook nu al treinen geschrapt, dus voor die reizigers verandert daar misschien niet zoveel."

Volgend jaar

De dienstregeling voor volgend jaar gaat op 11 december in. De NS zet dan 10 procent minder treinen in. Dat wordt bijvoorbeeld merkbaar voor mensen die van Alkmaar naar Maastricht willen reizen, deze trein gaat straks niet verder dan Amsterdam Centraal. "Daar zullen reizigers moeten overstappen", laat de woordvoerder weten. Ook blijft de avonddienstregeling vanaf 20.00 ingaan en in de daluren, 's avonds en in het weekend rijdt de vervoerder elk half uur intercity’s en sprinters waar dat nu elk kwartier is.

De tienminutentreinen tussen Amsterdam en Eindhoven gaan vanaf 11 december wel weer rijden van maandag tot en met donderdag.

Estafettestaking

Morgen legt personeel van de NS het werk neer in Noord-Nederland. Hierdoor rijden er vrijwel geen NS-treinen in de provincies. Friesland, Groningen, Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel. De stakingsdag is de eerste in een estafettestaking die de vakbonden hebben aangekondigd na stukgelopen CAO-onderhandelingen. Onze provincie is volgende week maandag aan de beurt.