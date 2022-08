Reizigers Schiphol de dupe door dagenlange NS-staking, extra chaos op luchthaven dreigt

NS-personeel gaat vanaf morgen in totaal vijf dagen staken. Tussen 24 en 31 augustus wordt er telkens in een andere regio het werk neergelegd. Dat betekent dat op iedere stakingsdag er reizigers en medewerkers zijn die een alternatief moeten verzinnen om op Schiphol te komen. Extra chaos dreigt, want bij de vorige treinverstoring stonden automobilisten urenlang vast in en rond de parkeergarages van Schiphol.

Een woordvoerder van Schiphol laat NH Nieuws weten dat de luchthaven 'met alle scenario's rekening houdt', maar wil er niks over kwijt om 'verwarring bij de reizigers te voorkomen.' Schiphol vindt het nog te vroeg, zolang de omvang en impact van de stakingen niet bekend zijn.

Als ratten gevangen

Als het treinverkeer van en naar Schiphol stil komt te liggen, kiezen veel reizigers ervoor om gehaald, gebracht of zelf met de auto te komen. De kans is groot dat de wegen rondom de luchthaven en de parkeergarages opnieuw binnen no-time volstromen, net als op 3 april. Toen lag het treinverkeer plat door een storing en zaten automobilisten als ratten gevangen in parkeergarage P1.

De eerste stakingsdag is woensdag en vindt in het noorden van het land plaats. Vrijdag wordt er de hele dag gestaakt in het westen en komt het treinverkeer rond Rotterdam, Dordrecht en Den Haag stil te liggen.

Treinverkeer Schiphol op maandag plat

Het personeel in Noord-Holland staakt op maandag 29 augustus. Dat betekent dat op die dag het treinverkeer op Schiphol plat ligt. Op dinsdag leggen de medewerkers in het midden van het land het werk neer. De laatste stakingsdag is woensdag de 31e in het oosten van Nederland.

De Nederlandse Spoorwegen en bonden kunnen er maar niet uitkomen over een nieuwe cao voor machinisten en conducteurs. De estafettestakingen moeten de NS-directie onder druk zetten om alsnog op de salariseisen van de bonden in te gaan. Gebeurt dat niet, dan volgen er mogelijk meer stakingen in september.