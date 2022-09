192 containerwoningen in Assendelft voor vluchtelingen uit Oekraïne, starters en spoedzoekers

Op een deel van het braakliggende terrein bij de Parkrijklaan en Noorderveenweg in Assendelft wil de gemeente Zaanstad 192 tijdelijke woningen plaatsen. Dit zijn kleine kant-en-klare (container)woningen die makkelijk en snel te plaatsen zijn. De woningen zijn in eerste instantie bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook voor starters en mensen die met spoed een woning nodig hebben (spoedzoekers).

Een deel van dit terrein is bedoeld voor nieuwe woningen uit het nieuwbouwproject De Overhoeken. Op het deel waar vooralsnog geen nieuwe woningen gebouwd gaan worden, is ruimte voor de 192 zogenoemde flexwoningen.

"De woningnood in Zaanstad is en blijft hoog de komende jaren", laten burgemeester Jan Hamming en wethouder wonen, Harrie van der Laan weten. "Daarom wordt er volop gebouwd in Zaanstad. Ook wij willen dat mensen in een huis kunnen wonen dat bij ze past. Maar bouwen kost tijd en dus blijft het voorlopig lastig om snel aan een woning te komen. Met name voor de groep die met spoed een woning (spoedzoekers) nodig heeft, zoals alleenstaanden na een scheiding, jongeren en asielzoekers met een verblijfsvergunning."

Vluchtelingen eerst

De eerste 100 containerwoningen zijn in eerste instantie bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zodra de situatie in Oekraïne verbetert, kunnen andere mensen hierin wonen. Daarnaast is op het terrein ruimte om nog eens 92 tijdelijke woningen te plaatsen. De gemeente is in gesprek met Zaanse corporaties om deze woningen beschikbaar te stellen voor spoedzoekers, starters en statushouders in Zaanstad.

Op zijn vroegst komen de containerwoningen in december aan op de Noorderveenweg. Daarna moeten de woningen op locatie worden voorzien van installaties. Ook moet de buitenruimte nog worden ingericht. De verwachting is dat rond het tweede kwartaal van 2023 de eerste bewoners er kunnen gaan wonen.

Informatiebijeenkomst omwonenden

De inrichting van het buitenterrein waar de tijdelijke woningen komen, staat nog open. Denk dan aan parkeerplaatsen, speelplek en groen. Omwonenden worden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op maandag 5 september tussen 19.00 en 20.30 uur. Hier kunnen ze hun ideeën delen en hun vragen stellen. De bijeenkomst is in Partycentrum De Admiraal, Dorpsstraat 1056 in Assendelft.