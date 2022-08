Geen NS-staking in Zandvoort: ''Maar we zouden het hele F1-weekend kapot kunnen staken''

Tijdens de Grand Prix in Zandvoort van aankomend weekend wordt er niet gestaakt door de NS, dat melden de spoorvakbonden. Vandaag is de laatste stakingsdag in een reeks regionale stakingen door het hele land, maar dat betekent niet dat het hierna helemaal afgelopen is met de stakingen.

"We zouden het hele Formule 1-weekend kapot kunnen staken", vertelt Henri Janssen, bestuurder bij FNV Spoor, aan NH Nieuws. "Maar wij weten ook dat heel Nederland dol is op de Formule 1. Daarom hebben wij, de drie vakbonden en actieleiders, besloten om het niet te doen."



Na de stakingen van deze week stonden er nog geen verdere acties gepland, toch ontstond er wat onduidelijkheid rondom het Formule 1-weekend omdat woordvoerders van de vakbonden aangaven nog weinig te kunnen zeggen over wat er tijdens het race-weekend ging gebeuren.

Tijdens het Grand Prix weekend rijdt NS met een speciale dienstregeling. Tussen acht uur 's ochtends en tien uur 's avonds rijdt er Iedere vijf minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort aan Zee. Vanwege de verwachte drukte van en naar Zandvoort is station Overveen het hele weekend gesloten.

Na het weekend

Vandaag is de laatste dag van de estafettestaking waarbij er vijf dagen werd gestaakt in twee weken verspreid door heel het land. Gisteren reden er zelfs helemaal geen treinen. Op de laatste dag zijn Oost- en Zuid-Nederland aan de beurt.

Dat er tijdens het Formule 1 weekend niet gestaakt wordt, betekent niet dat het voorbij is met de stakingen. Als er nog steeds geen schot in de zaak zit, wordt er daarna gewoon weer doorgestaakt, verzekert Janssen ons. "We stoppen pas als er een goede cao ligt."

De stakingen zullen dus de dienstregeling aankomend weekend niet op de schop gooien, maar dat hoeft volgens Janssen niet te betekenen dat het vlekkeloos verloopt op het spoor. "De NS is de laatste tijd best goed geworden in het zelf organiseren van een rotzooitje."