Haarlem NL V Haarlemmers tonen begrip voor staking NS-personeel: "Vind dat ze meer salaris verdienen"

Op station Haarlem klinkt vanmiddag geen onvertogen woord over de staking van de NS, waardoor er geen treinen rijden in Noord-Holland. Ondanks het ongemak, hebben de meeste reizigers wel begrip voor de actie. "Ik sta nu te wachten op een taxi, dat is wel vervelend. Maar ik begrijp het wel", zo vertelt een man voor de hoofdingang van het station.

De meeste reizigers hebben het nieuws goed in de gaten gehouden en waren al op de hoogte van de aangekondigde staking. "Wij zijn op Mysteryland geweest en we wilden wel eerder naar huis vandaag, maar er reden nog geen treinen. Dus we hebben onze reis wel aangepast", zo vertelt een jonge man. "Zometeen vertrekt onze trein naar Castricum en dan moeten we nog een uur in de bus." Een studente uit Kenia was wat minder goed op de hoogte en hoorde van een schoonmaker op het station dat een treinrit naar Amsterdam er vandaag niet in zit. "Ik wist het niet nee", lacht ze. Veel moeite heeft ze niet met de staking. "Ik weet dat ze heel vroeg al beginnen met werken en tot heel laat 's avonds doorwerken. Dus ik vind dat ze wel meer salaris verdienen. " Geen goede zaken voor taxi's De taxichauffeurs hebben nog niet veel baat gehad bij de staking. "We hebben nog helemaal geen extra ritjes gehad nee", zo lacht een chauffeur. "Dan moet je op Schiphol zijn, daar is het wel druk."

Quote "Ze staken met pijn in het hart" Henri Janssen, FNV Spoorbestuur