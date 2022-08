Eerste schooldag voor kinderen: blijdschap, maar ook zorgen vanwege personeelstekorten

Na zes weken vakantie beginnen de ruim 400 leerlingen van de Roald Dahlschool in Zwaag weer aan een nieuw schooljaar. Een mooi moment, maar ook zijn er zorgen. Zo moet directeur Sylvia Woudstra nu al nadenken hoe ze nieuwe leraren gaat vinden. Geen sinecure in tijden van personeelskrapte.

Op de school zelf is er niks van te merken. In alle klaslokalen wordt lesgegeven en de schooldirecteur loopt blij rond. "Dit is zoals het hoort te zijn. Ik gluur altijd even in de lokalen om te kijken hoe het gaat. En dan kan ik alleen maar zeggen dat ik vol trots door de school loop. Die glimlach gaat niet meer van m'n gezicht, denk ik", lacht Woudstra.

Leraren moeilijk te vinden

Toch kijkt ze ook op de eerste dag van het schooljaar al verder vooruit. Want nu al weet ze dat er vacatures gevuld moeten worden. Bijvoorbeeld door juffen die met zwangerschapsverlof gaan. Maar ook docenten die een andere baan krijgen. En meer dan ooit is het moeilijk om vervangers te vinden.

"Ik kan me voorstellen dat het wat spanning oplevert. Zo van: goh, hoe gaan we het nu weer oplossen? We proberen alle zeilen bij te zetten. Dus ik probeer ook ouders te benaderen en vraag ze de vacatures te delen, omdat het netwerk dat zij hebben zo ongelooflijk groot is. Ja, die kracht hebben we wel nodig."

Toch overheerst bij Sylvia Woudstra nu vooral de blijdschap van een goede start. "Je hoopt dat iedereen er is, dat er niks geks is gebeurd. Ze zijn toch zes weken weggeweest. Maar gelukkig is alles goed gegaan. En de energie van de kinderen die er weer zijn, maakt het weer compleet."