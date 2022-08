Meer onbevoegde leerkrachten voor de klas: "Je ziet het per jaar oplopen"

Ook Rien Spies, bestuurslid van Agora, herkent dit. Het gaat dan vaak om ondersteunend personeel, zoals onderwijs- en pabo-studenten. Het aantal onbevoegde leerkrachten loopt elk jaar op. Spies vertelt dat er enorme prestatie is geleverd door directeuren en HR en dat de bezetting grotendeels rond is, maar 'het zijn dagkoersen, want gisteren meldde een leraar zich ziek. Dat is nog niet opgelost.'

Zes openstaande vacatures

In regio Waterland kunnen alle kinderen ook naar school. Noor van Doesburg van OPSPOOR laat weten dat er hard gewerkt is om het rond te krijgen, maar dat het is gelukt. In tegenstelling tot Waterland zal in Zaanstad de vlag niet meteen uitgaan. Brigit Schumacher geeft aan dat er nog zes openstaande vacatures zijn. "Waar niemand voor is."



Een deel van de vacatures zijn dit jaar ingevuld door organisaties die digitale en creatieve lessen komen geven, zoals docenten van het kunst- en cultuurcentrum FluXus. "Bij een van de scholen van Dynamica XL kon deze oplossing niet, daar zitten we echt nog met een groot probleem." De kinderen die daar speciaal onderwijs volgen krijgen nog maar vier dagen per week les.

Geen vervanging beschikbaar

Het lijkt er nu op dat deze noodgreep op andere scholen in de regio niet nodig is. Toch blijft het spannend, want 'als een vaste leerkracht van een groep zwanger raakt, is dat echt een uitdaging. Je weet gewoon niet waar je iemand vandaan moet halen die een vaste leerkracht is. Met heel veel creativiteit komen we een eind, maar het is niet opgelost', licht Schumacher toe. Ook bij ziekte is dit volgens Spies een groot probleem: "Er is geen vervanging beschikbaar en het blijft broos. Eenvoudig is het niet. Het wordt elk jaar lastiger."