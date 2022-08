School en kinderopvang slaan handen ineen: combibaan als oplossing voor lerarentekort

Shallowy Jandroep (25) uit Den Helder heeft zo'n gecombineerde functie. "Ik ben er heel enthousiast over. Je doet zo meer ervaring op en de lege uren worden opgevuld." Ze werkte eerst alleen in de buitenschoolse opvang en ving de kinderen op voor ze naar school gingen, in de middagpauze en als de school uit ging. Begin vorig jaar werd ze gevraagd of ze een tijdje ook twee dagen in de week wilde helpen als klassenassistent.

Dat deed ze tot februari en vanaf september vervangt ze op basisschool De Windwijzer een collega die met zwangerschapsverlof is voor drie dagen in de week. "Ik vind het fantastisch. 's Ochtends begin ik rond half negen als de kinderen van hun leraar uitleg hebben gekregen en opdrachten moeten maken. Ik ondersteun ze als ze bezig zijn. Daarna heb ik pauze en om 14:00 uur ga ik tot het einde van de dag verder in de buitenschoolse opvang."

Wennen

Alles is anders: haar rol, het werk en zelfs haar kleding. "In de klas heb ik namelijk mijn eigen kleren aan en in de opvang draag ik een speciale polo. Eerst was het wel even wennen, vooral aan de tijden. Maar ik ken de kinderen en alles zit in één gebouw. In de ochtend is het een stuk strenger, dan moeten ze werken aan de opdrachten voor rekenen en taal, terwijl de activiteiten in de middag een stuk vrijer zijn. Niet alleen zij, maar ook ik kan dan relaxen."

Schooldirecteur Bart Oud van De Windwijzer ziet alleen maar voordelen. "Er is overal een personeelstekort en de scholen en kinderdagverblijven zijn daarom gebaat bij meer samenwerking dan ooit tevoren. Door de kinderopvangmedewerkers ook in te zetten als onderwijsassistent versterk je elkaar en vul je de gaten op. Tegelijkertijd doen ze meer ervaring op en voor de kinderen is het fijn, want het zijn vaste gezichten."