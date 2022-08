'Hang de Nederlandse vlag ondersteboven': LTO West-Friesland roept op tot protest

LTO Noord, afdeling West-Friesland, roept op om de Nederlandse vlag vanaf donderdag 1 september een week lang ondersteboven te hangen als noodkreet. Dit uit protest tegen de 'diepe crisis waar Nederland momenteel in verkeert'. De belangenvereniging wil met deze actie aandacht van de regering trekken in aanloop naar Prinsjesdag.

Het is volgens LTO Noord-voorzitter Trude Buysman 'de hoogste tijd om te laten merken dat de regering een andere koers moet varen'.

Toch plaatst Buysman een kanttekening bij de actie. "Ik wil even duidelijk maken dat dit een noodsignaal is en geen onteren van de vlag", aldus Buysman. "In de visserij wordt dit al jaren gebruikt om nood aan te geven of als er iemand overboord is geslagen. Dan weten de andere vissers dat ze hulp moeten bieden."

Hier en daar wappert de omgekeerde vlag al in West-Friesland. Toch gebeurt dat nog te weinig, vindt Buysman. Volgens haar moet de boodschap - naast het stikstofbeleid - dan ook breder getrokken worden. "We hebben vijftien crisissen in Nederland, zoals de toeslagenaffaire, asielcrisis, woningnood en gaswinningsproblematiek in Groningen. Die schreeuwen allemaal om een oplossing. Maar de coalitie heeft alles dichtgetimmerd en er is geen ruimte voor nieuwe inzichten."

De West-Friese tak van LTO Noord hoopt hiermee een duidelijk signaal af te geven.