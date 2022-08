Ludieke actie van de boeren: roze zakdoeken op Amsterdam Pride

De ludieke actie is het leven geroepen om te protesteren tegen het stikstofbeleid van de overheid en uitleg te geven aan de bezoekers. Daarom is ook een flyer gemaakt, die wordt verspreid.

Zes Noord-Hollandse boeren trokken vanochtend in alle vroegte naar de hoofdstad, om tijdens de Amsterdam Pride aandacht te vragen voor de standpunten van de agrarische sector in de stikstofdiscussie. "Want hoe is er met ons wordt omgegaan, dat gaat nergens over. Er is nog steeds veel onwetendheid bij het publiek, zo treft het bijvoorbeeld ook de maneges die in Natura 2000-gebieden liggen", zegt Morris van Zanten uit Middelie.

Ook Rens Kooijman uit Schellinkhout is naar Amsterdam afgereisd.

500 roze zakdoeken

Hij is één van de boeren die vanochtend langs de Amstel staat én initiator van de actie. "We hebben zo ongeveer alle zakdoeken die in het land nog te krijgen waren, waaronder 500 roze. We wilden er wel meer hebben, maar die waren niet verkrijgbaar. De rest van de zakdoeken is rood. We delen ze uit aan de mensen die er één op hun hoofd willen knopen om zo te laten zien dat ze ons steunen. Gezien de hoeveelheid die er onder meer tijdens de Vierdaagse zijn uitgedeeld, zijn we zo door die zakdoeken heen."

Daarnaast ligt er een boot bij het startpunt van de Pride. Met daarop drie gekleurde koeien. "Een witte, een zwarte en één in de lhbtiq+-kleuren. En een roze trekker." Ook het spandoek met daarop de tekst 'Farmers colour your world' trekt de aandacht. "Om zo te laten zien dat de boeren achter deze gemeenschap staan", zegt Van Zanten. "Tegelijkertijd vragen wij aandacht voor het stikstofprobleem."