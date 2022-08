Van Anderlecht en Nice tot FC Ballkani: vanmiddag Conference League loting AZ

Voor AZ was het prettig wakker worden vanochtend. De Alkmaarders zitten in de groepsfase van de Conference League, nadat ze over drie voorrondes afrekenden met FK Tuzla United, Dundee United en Gil Vicente. Vanmiddag om 14.30 uur is de loting in Istanbul.

Grote vraag is bij wie AZ in de poule belandt. Op basis van de recente Europese prestaties ontloopt de ploeg van trainer Pascal Jansen de op papier sterkste tegenstanders. AZ zit in pot 1 en kan tegenstanders als Villarreal (koploper Spanje), Slavia Praag (koploper Tsjechië) en West Ham United (hekkensluiter Engeland) niet treffen.

Mogelijke ploegen die wel uit de loting kunnen komen, zijn Fiorentina dat gisteravond FC Twente uitschakelde. OGC Nice en Anderlecht zouden ook kunnen. Bij de Fransen speelt Calvin Stengs en in Brussel voetbalt Wesley Hoedt. Beide clubs plaatsten zich overigens met de grootste moeite. Nice had een verlenging nodig tegen Maccabi Tel Aviv en voor Anderlecht gold hetzelfde tegen Young Boys.

Onbekende tegenstanders

Uiteraard kan er ook een veel minder bekende opponent worden geloot. FC Vaduz uit Liechtenstein is zo'n onbekende club of FC Ballkani. De kampioen van Kosovo debuteert dit seizoen in Europa en verloor in de voorronde van de Champions League (begin juli!) na verlenging van het Litouwse FK Zalgiris. Daarna werd achtereenvolgens gewonnen van La Fiorita (kampioen San Marino), KI (kampioen Faeröer Eilanden) en KF Shkupi (kampioen Noord-Macedonië).

FC Vaduz speelt bij gebrek aan een eigen nationale competitie op het tweede niveau in Zwitserland en zorgde voor een enorme verrassing door het Oostenrijkse Rapid Wien eruit te wippen.

Pot 1

Villarreal (Spanje), Slavia Praag (Tsjechië), AA Gent (België), Istanbul Basaksehir (Turkije), West Ham United (Engeland), Partizan Belgrado (Servië) , FC Basel (Zwitserland)

Pot 2

CFR Cluj (Roemenië), Molde FK (Noorwegen), FCSB (Roemenië), Fiorentina (Italië), 1. FC Köln (Duitsland), Hapoel Be'er Sheva (Israël), Apollon Limassol (Cyprus) en Slovan Bratislava (Slowakije).

Pot 3

OGC Nice (Frankrijk), RSC Anderlecht (België), FK Žalgiris (Litouwen), Austria Wien (Oostenrijk), Heart of Midlothian (Schotland), Shamrock Rovers (Ierland), Sivasspor (Turkije) en FC Vaduz (Liechtenstein).

Pot 4

Dnipro (Oekraïne), Lech Poznań (Polen), 1. FC Slovácko (Tsjechië), Silkeborg (Denemarken), Djurgårdens IF (Zweden), Pyunik (Armenië), RFS (Letland), FC Ballkani (Kosovo).