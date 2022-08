AZ plaatst zich met gemak voor groepsfase Conference League na zege op Gil Vicente

Met dezelfde elf spelers als vorige week startte AZ prima aan de wedstrijd. Dani de Wit schoot op de paal en even later werd de middenvelder weer gevaarlijk met een kopbal. Daarna zakte het tempo ver terug en was er weinig te beleven. Pavlidis schoot nog een keer op de paal, maar meer hoogtepunten waren er niet te zien.

Schepje erbij

Kort in de tweede helft was het Evjen met een grote kans, maar hij schoot de bal voorlangs. In de 60e minuut was de Noor wel succesvol. Met een mooi wippertje maakte hij de eerste goal van de avond. Een paar minuten later was het Reijnders die op de counter de 2-0 maakte. Na geklungel in de AZ-defensie maakte Boselli de eretreffer voor de Portugezen.

Vrijdag om 14.30 uur is de loting voor de groepsfase van de Conference League.

Opstelling AZ: Verhulst; Hatzidiakos (Sugawara/64), Martins Indi, Beukema, Kerkez (De Wit/72); Reijnders, Clasie, De Wit; Evjen (Odgaard/64), Pavlidis (Barasi/72) , Van Brederode (Lahdo/64).