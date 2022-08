AZ-aanwinst Djordje Mihailovic kijkt vanuit Montreal naar Gil Vicente FC - AZ

Ondanks het tijdverschil van 5 uur was een volmondig 'ja' het antwoord van de kersverse AZ-aanwinst Djordje Mihailovic op de vraag of hij naar Gil Vicente FC - AZ ging kijken. Zojuist was er een persconferentie van zijn club in Canada en NH Sport sprak kort met de middenvelder.

De middenvelder maakt het seizoen af bij zijn club CF Montréal in Canada en sluit in januari aan bij de Alkmaarders. AZ wilde de voetballer al per direct hebben, maar de Canadese club wilde daar niet aan meewerken. De speler zelf is blij met dat besluit. "Wij hebben nog acht wedstrijden in de competitie hier en daarna de play-offs. Ik zou het erg vinden om nu te vertrekken, wij zijn hier met wat moois bezig", aldus Mihailovic.

CF Montréal is bezig aan een goed seizoen. Het team staat tweede in de Eastern Conference achter Philadelphia.

Emotionele dagen

Voor de Amerikaanse international waren het emotionele dagen. Gisteren werd zijn transfer wereldkundig en was hij in Alkmaar. Daarna vloog hij terug naar Canada. "Ik was superblij en trots met deze stap. Ik voelde mij de koning te rijk. Tot ik hoorde dat mijn oma was overleden", vertelt Mihailovic.

Jozy Altidore

De interesse vanuit Alkmaar was al een tijdje gaande. Uiteraard gaf zijn vader Alex Mihailovic hem advies maar ook voormalig AZ-aanvaller Jozy Altidore deed dat."Wij hebben inderdaad met elkaar gesproken en hij was erg positief over AZ."

De voetballer vertelt verder dat hij voor AZ heeft gekozen omdat ze in Alkmaar een beetje dezelfde filosofie als in Montreal hebben over het opleiden van jonge spelers en die dan ook een kans te geven.