AZ slaat opnieuw toe en heeft Amerikaans international Mihailovic binnen

AZ blijft zich roeren op de transfermarkt en heeft zich vanaf januari verzekerd van de diensten van Djordje Mihailovic. De 23-jarige Amerikaan maakt het Major League Soccer-seizoen af bij CF Montréal en is vanaf begin 2023 speelgerechtigd voor AZ. De zesvoudig international tekent in Alkmaar een contract tot medio 2027.

"Het is een heel goed gevoel om hier te zijn", zegt Mihailovic op de clubwebsite van AZ. "Ik denk dat de voetbalfilosofie goed bij me past en AZ is een club waar ik mezelf kan ontwikkelen als speler. Ik weet dat mijn definitieve overstap pas later volgt, maar ik kijk er enorm naar uit om hier te spelen. Ik vind het geen probleem om het seizoen af te maken bij Montréal, want die club heeft me veel gebracht. Ik wil graag nog iets teruggeven, omdat we een goede kans hebben om iets speciaals neer te zetten."

Middenvelder

Mihailovic is een aanvallende middenvelder die de jeugdopleiding doorliep van Chicago Fire FC. Na 73 wedstrijden in het eerste van die club maakte de spelverdeler de overstap naar CF Montréal in Canada, dat eveneens uitkomt in de MLS. Voor de Canadezen staat de teller momenteel op 59 officiële wedstrijden, waarin hij twaalfmaal scoorde en negentien assists verzorgde. Voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten kwam Mihailovic tot dusver tot zes interlands. Bij zijn debuut in 2019 tegen Panama maakte hij zijn enige interlandgoal tot nu toe.

Mihailovic is na Jens Odgaard, Mees de Wit, Mayckel Lahdo, Riechedly Bazoer en Zinho Vanheusden (gehuurd) de zesde versterking voor de ploeg van Pascal Jansen.