AZ trekt portemonnee voor derde zomeraanwinst Jens Odgaard

AZ heeft de komst van Jens Odgaard afgerond. De 23-jarige middenvelder komt over van het Italiaanse Sassuolo en tekent tot en met de zomer van 2027 in Alkmaar.

"Mijn eerste indruk is heel goed", zegt Odgaard op de website van AZ. "Helemaal in dit mooie stadion en met de topfaciliteiten op het trainingscomplex. Dat vind je niet snel beter. AZ is een grote club in Nederland en dus ook voor mij. Dit is een grote stap voor mij en één in de goede richting. Ik kan niet wachten om aan de Eredivisie en de Europese wedstrijden te beginnen."

De afgelopen dagen was directeur voetbalzaken Max Huiberts al in het buitenland om de deal te beklinken. De transfersom van de middenvelder zou rond 4,5 miljoen euro liggen. "We hebben de afgelopen jaren gezien dat hij op meerdere posities uit de voeten kan. Wij denken dat hij hier goed past omdat hij heeft bewezen makkelijk doelpunten te kunnen maken. Daarnaast is hij een intelligente speler, goed in de kleine ruimte en heeft hij een goed schot in zijn linkerbeen."

