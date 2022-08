Kokkels en nonnetjes leggen massaal het loodje: opwarmend water funest voor zeeleven

Kokkels, nonnetjes en andere schelpdieren leggen massaal het loodje in het Waddengebied. Door de voortdurende hitte neemt de kwaliteit van het zeewater af.

De zee verzuurt en bevat daardoor minder zuurstof, wat het voor veel dieren moeilijk of zelfs onmogelijk maakt te overleven. "Deze klimaatverandering is het ingrijpendste wat ik als bioloog in mijn leven heb meegemaakt."

NH Nieuws / Jaap Eelman

Uit verschillende delen van de Waddenzee zijn sinds enkele dagen meldingen binnengekomen van dode kokkels en andere schelpdieren. Bij Griend werden vooral jonge kokkels aangetroffen. Op Ameland bleek het juist om oudere kokkels te gaan. Ook in De Cocksdorp op Texel ligt het strand ermee bezaaid. Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) onderzoekt de massasterfte van de schelpdieren. Hitte en laag water Laag tij op het warmste moment van de dag is volgens Arthur Oosterbaan, bioloog en conservator bij Ecomare, de oorzaak van het noodlottige ongeval. "In die hele hete dagen is het waarschijnlijk op het warmste moment van de dag laag water geweest. Daar kunnen die beesten niet tegen, dus gaan ze allemaal dood." Tekst gaat door onder de video.

Kokkels en nonnetjes leggen massaal het loodje door warm water en laag tij - NH Nieuws/ Jaap Eelman en Melle Bos

Het is niet de eerste keer dat het wad bezaaid ligt met dode schelpdieren. In 2018 en 2019 gebeurde hetzelfde door het warme weer. Een tragisch fenomeen waar we volgens Oosterbaan door klimaatverandering aan zullen moeten wennen. Elke keer dat het zeewater met een graad stijgt, verdwijnt gemiddeld 5 procent van al het zeeleven. En dat tij valt niet meer te keren, waarschuwden tientallen wetenschappers uit verschillende landen al in 2015. "Soorten zullen verdwijnen, hele natuurgebieden worden totaal anders. Het enige dat we kunnen doen, is goed omgaan en uiteindelijk leren leven met deze ingrijpende klimaatverandering."