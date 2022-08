Waterschap grijpt in; sluis bij Blaricummermeent door droogte zeer beperkt open

Inwoners van de Blaricumse wijk die met hun bootje door de sluis willen, kunnen dat vanaf morgen alleen nog doen om 9.00 en 17.00 uur. Alle bootjes die dan liggen te wachten kunnen gebruik maken van de sluis, geven het waterschap en de gemeente aan.

Op deze twee momenten op de dag is het zogeheten schutten mogelijk. Dat is het proces waarbij een boot via een sluis naar een ander waterniveau wordt verplaatst. Door het schutten gaat er momenteel te veel water van goede kwaliteit verloren, stellen beide overheden. “En dat is juist nu nodig voor alles dat in, op en rond het water leeft in de Blaricummermeent.”

Mindere kwaliteit

Normaal gesproken kan de Blaricummermeent worden gefilterd met water uit het Gooimeer. Dat kan nu niet, omdat dat water van mindere kwaliteit is. Door de droogte is het verlies hoger dan het waterschap nu gefilterd kan aanvullen. Daarom is besloten vanaf morgen beperkt te gaan schutten.

Hoe langer het droog blijft, des te langer deze maatregel van kracht blijft. Zodra de weersomstandigheden het toelaten trekken het waterschap en de gemeente dit besluit gelijk in en geldt weer het reguliere schutregime.