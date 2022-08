Verwarde zwemster na uur zoeken onderkoeld uit water gered voor kust Egmond aan Zee

Een verwarde vrouw is gisteravond voor de kust van Egmond aan Zee uit zee gered. Dat heeft ze te danken aan een alerte getuige die had gezien dat de vrouw het water was ingegaan, maar niet op het strand terugkeerde.

"Dit had zeker erger kunnen aflopen", aldus een woordvoerder van de plaatselijke Reddingsbrigade.

De melding van de getuige werd uiterst serieus genomen, ook omdat de hulpdiensten onbeheerde spullen op het strand hadden aangetroffen. De Egmondse Reddingsbrigade en KNRM gingen als eerst de zee op, maar al snel besloot de Kustwacht versterking uit andere delen van de provincie op te roepen.

Onderkoeld

Na een uur zoeken werd de vrouw in verwarde toestand aangetroffen. Ze was op dat moment nog in staat om haar hoofd boven water te houden, maar haar lichaamstemperatuur was al flink gedaald. Eenmaal op het strand is ze overgedragen aan ambulancepersoneel die haar voor behandeling naar het ziekenhuis heeft gebracht.