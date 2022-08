AZ en verbannen Timo Letschert definitief uit elkaar

Het contract van Timo Letschert bij AZ is in goed overleg ontbonden. Dat staat op de site van de Alkmaarse club. De 29-jarige verdediger speelde in totaal 29 wedstrijden.

AZ-verdediger Timo Letschert - Peter Lous/Orange Pictures

In de zomer van 2020 kwam Timo Letschert over van Hamburger SV en speelde het eerste seizoen nog de nodige wedstrijden. Echter het laatste duel van de inwoner uit Broek in Waterland is van vorig jaar september. Letschert speelde toen in Enschede een zeer ongelukkige wedstrijd tegen FC Twente en trainer Pascal Jansen haalde hem na 23 minuten al naar de kant. De verdediger ging boos met eigen vervoer naar huis in plaats van de spelersbus. Tekst loopt door onder de tweet.

Sindsdien kwam Letschert niet meer in de plannen voor van trainer Pascal Jansen en even later was er ook geen plek meer voor hem in de selectie. Hij daarna zijn conditie op peil bij Jong AZ. Waar Letschert zijn loopbaan gaat voortzetten is nog onduidelijk.