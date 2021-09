AZ-trainer Jansen over veelbesproken wissel Letschert: "Ik zou het zo weer doen"

Daags na de 3-1 nederlaag tegen FC Twente ging het bij AZ nog over de vroege wissel van Timo Letschert. De centrale verdediger werd in Enschede al na 22 minuten gewisseld. Letschert was dermate teleurgesteld dat hij zonder goedkeuring van de club besloot niet mee terug te reizen naar Alkmaar.

Pascal Jansen over de wissel van Timo Letschert - NH Sport / Frank van der Meijden

"Ik heb gisteravond nog goed over de wissel nagedacht en vanochtend ook weer. Als de situatie zich weer zou voordoen, had ik opnieuw zo gehandeld", vertelt Jansen voor de camera van NH Sport. "Ik heb Timo in bescherming genomen met die wissel. Daarnaast gaat het ook om het elftal. Timo is onderdeel van het team en dan maak ik de afweging om de ploeg op de eerste positie te zetten."

Eigen verhaal AZ staat na vijf gespeelde wedstrijden op een teleurstellende zeventiende plaats. De ploeg van Jansen verloor al vier keer en beleeft daardoor de slechste competitiestart van deze eeuw van AZ. "Het is duidelijk dat de resultaten niet goed zijn. De wedstrijden hebben iedere keer een eigen verhaal. Dat was gisteren in mijn ogen niet anders. Ik snap dat veel mensen er anders naar kijken. Die zien gewoon dat AZ er vier van de vijf heeft verloren en uiteindelijk gaat het daar wel om." Aanstaande zondag staat de volgende krachtmeting alweer voor de deur. De ploeg van Pascal Jansen ontvangt dan in het eigen stadion Go Ahead Eagles. Aftrap is om 14:30 uur. Bekijk hieronder de reactie van Jansen over de start van AZ in de eredivisie

AZ-trainer Pascal Jansen over de dramatische start van AZ in de eredivisie - NH Sport / Frank van der Meijden

