Opnieuw reddingspoging bij Noorderpier: baasje springt hond achterna

Een vrouw is gisteravond haar hond achterna gesprongen in de zee bij de Noordpier in Velsen-Noord. Haar hondje was tijdens een wandeling het water ingesprongen en kon daardoor niet zelf meer uit het water komen.

Om de vrouw en haar viervoeter uit het water te halen kwam er een KNRM boot naar de steiger toe. Ook was er een ambulance en een dierenambulance om de twee na te kijken.

Met beide ging het naast de schrik en een nat pak goed.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een baasje zijn of haar rond red vanaf de pier in Velsen-Noord. In 2021 redde John Meijer tijdens een wandeling zijn hond die vanaf de zuidpier in het water was gevallen. Eind november 2020 sprong ook al een man vanaf de Noordpier zijn hond achterna. Zowel de Reddingsbrigade IJmuiden als de KNRM Wijk aan Zee noemt dit soort acties 'levensgevaarlijk' en hoopt op meer bewustzijn bij hondenuitlaters. Die hopen op hun beurt op meer maatregelen vanuit Rijkswaterstaat om hun honden te beschermen.