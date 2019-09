Baasje springt achter hond aan het water in en moet worden gered

AMSTERDAM - In de buurt van het Stenen Hoofd in Amsterdam is vanochtend een man achter zijn hond aan het water in gesprongen. Dat bleek een slecht plan, want zowel de man als de hond moesten gered worden.

De man liep met zeven honden in het gebied, toen een van zijn honden te water raakte. Hij liet zijn zes andere honden aan de kant staan, toen hij het water in sprong om de hond te redden. Een omstander zag wat er gebeurde en belde de politie.

Een politieboot was toevallig in de buurt en dus konden zowel het baasje als de hond snel het water uit gehesen worden. De overige honden kregen tijdens het wachten hondenkoekjes van een toegesnelde wijkagent.

Zowel de hond als zijn baasje maken het goed.