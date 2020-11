Man naar ziekenhuis gebracht na sprong van Noordpier om hond te redden

VELSEN-NOORD - Een man die vanochtend het water in sprong om zijn hond uit het water te redden, is met onderkoelingsverschijnselen uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht.

De man is overgebracht naar het ziekenhuis. De hond maakt het goed, hij is opgevangen door de KNRM.

De hond was bij de Noordpier in Velsen-Noord in het water terecht gekomen, de eigenaar probeerde het dier te redden en sprong hem achterna.

Het is niet voor het eerst dat iemand vanaf de Noordpier in het water springt. Naar aanleiding van een een soortgelijk incident, liet de KNRM eerder al aan NH Nieuws weten dat een dergelijke sprong in het water levensgevaarlijk is. "Zeker bij laag water, vanwege de rotsblokken die daar liggen."