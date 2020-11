Stefan sprong hond achterna van pier: "Had mijn ondergang kunnen worden"

Stefan Tichelaar is weer thuis na zijn angstige avontuur en dat voelt goed. Maar wat het plaatje in huize Tichelaar compleet maakt, is de aanwezigheid van zijn hondje Nero, naast hem op de bank. Stefan sprong dinsdagochtend achter de viervoeter aan toen deze pardoes van de Noordpier in Velsen-Noord sprong en in het koude water van de monding van het Noordzeekanaal terecht kwam.

Man gered na sprong van de pier - NH Nieuws

De pier steekt, vooral bij laagwater, echter zó hoog boven de zeespiegel uit, dat het hem met geen mogelijkheid lukte terug aan wal te komen. "Ik heb gevochten voor mijn leven én dat van Nero", zegt Stefan, die doodvermoeid werd gered door twee surfers, die hondje en baas op hun plank legden. De KNRM-boot kon de twee vervolgens aan boord hijsen waarna Stefan een nacht in het ziekenhuis doorbracht.

Geluk Nu weer thuis en herenigd met Nero, die evenmin iets overhield aan zijn sprong, kan hij zijn geluk niet op. Maar hij moet steeds terugdenken aan zijn strijd in het zeewater. "Ik heb van alles geprobeerd om op die pier te komen. De mensen die daar stonden, hebben me van alles toegeworpen, maar er was niets waarmee ik omhoog kon klimmen. Er hangt daar nergens een reddingsboei. Het had mijn ondergang kunnen worden. De strijd tegen het water win je immers niet."

Quote "We moeten hier lering uit trekken, ik wil voorkomen dat het iemand anders hetzelfde gebeurt en dat het dan slechter afloopt" Stefan Tichelaar, werd gered na sprong van de noordpier

Tichelaar: "Ik kan er echt met mijn verstand niet bij dat nergens op de pier een waarschuwingsbord hangt. Ja, misschien had ik mijn hond dan wel aangelijnd. Behalve zo'n bord moet er een hek worden geplaatst en reddingsboeien komen te hangen. Ik wil dat er actie wordt ondernomen. Het mag niet nog een keer gebeuren. Misschien loopt het dan slechter af."

Machteloos Zijn beste vriendin Karin was er bij maar kon niets doen. Dat machteloze gevoel laat haar niet los. "Het is voor mij echt een trauma. Stefan daar te zien vechten voor zijn leven en alleen kunnen toekijken, is vreselijk. Maar wat mij is overkomen, geldt voor al die mensen daar op de pier. Er moet echt iets gebeuren."

Quote "De surfers hebben een belangrijke rol gespeeld bij de redding" Tom Otten, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)

De bemanning van de reddingsboot van de KNRM was snel ter plaatste en constateerde daar opgelucht dat de twee surfers assistentie verleenden. Tekst gaat verder onder video

KNRM - NH Nieuws

Stefan Tichelaar heeft bijna iedereen die bij de redding betrokken was inmiddels uitgebreid bedankt. Daar heeft hij een erezaak van gemaakt. Het is nog niet gelukt de KNRM'ers te bedanken. "Hij is bij deze uitgenodigd om een kop koffie te komen drinken", aldus Tom Otten van de KNRM.

Reactie Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat is eigenaar van de pieren, waaronder dus ook de noordpier in Velsen-Zuid. "Wij zijn al langer bezig met het aanscherpen van de veiligheid op de noordpier", aldus een woordvoerder. "Dit incident is niet de aanleiding, maar geeft wel aan dat het nodig is. Wat we daar precies voor maatregelen nemen, hangt af van een aantal factoren. De noordpier heeft bijvoorbeeld ook een recreatieve functie voor onder andere vissers. Ook kijken we naar de kosten."