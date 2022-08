Dode spitssnuitdolfijn spoelt aan op Texel, mogelijk zelfde dier dat in Zandvoort te zien was

Vorige maand raakten er drie spitssnuitdolfijnen in de problemen voor de kust van Zandvoort. De dieren overleven normaal gesproken niet in de Noordzee, daarom werd een grote hulpactie op touw gezet om de dieren weer terug de zee in te sturen. Toen dat leek te lukken, probeerde één van de badgasten om de rug van het dier te klimmen, wat voor grote verontwaardiging zorgde.

Volgens Stichting SOS Dolfijn is het mogelijk dat het aangespoelde dier op Texel één van de dolfijnen is die vorige maand in Zandvoort dicht bij de kust kwam.

Het dier is al aan het ontbinden en wordt van het strand gehaald en naar de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht gebracht. Hier wordt onderzocht of het dier bijvoorbeeld ziek was, of recent nog gegeten had.