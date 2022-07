'Dolfijnenklimster' aangehouden, politie roept op te stoppen met bedreigingen

De vrouw die dinsdagmiddag in de zee bij Zandvoort op de rug van een spitssnuitdolfijn klom, is aangehouden en verhoord. Ze meldde zich gistermiddag zelf, nadat de politie haar had opgeroepen dat te doen. De vrouw wordt verdacht van het overtreden van de Wet dieren, laat de politie weten.

De politie wil niet veel kwijt over de zaak, maar zegt wel dat de vrouw wordt verdacht van het 'benadelen van dieren'. Verder roepen ze mensen op internet op om te stoppen met 'het uiten van bedreigingen op social media'.

Online bedreigingen

Op beelden die op internet rondgaan is te zien dat een vrouw die in de zee ligt op het dier probeert te klimmen. De dolfijn zwom dicht bij de kust en was zojuist door andere badgasten terug de zee ingeduwd. Het incident zorgde voor veel ophef en op sociale media regent het hatelijke reacties.

De politie wijst erop dat het bedreigen van mensen ook op internet strafbaar is. Of er onderzoek wordt gedaan naar de bedreigingen en in hoeverre deze worden meegenomen in het lopende onderzoek, wil de politie niet zeggen.