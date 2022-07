Vrouw die op dolfijn klom 'wilde dier geen pijn doen', schrikt van ophef en bedreigingen

De vrouw die dinsdagmiddag aan het strand van Zandvoort op de rug van de spitssnuitdolfijn klom , had nooit de intentie om het dier letsel toe te brengen. Dat vertelt haar advocaat Simone van der Aart aan NH Nieuws. "Ze zegt juist dat ze een grote dierenvriend is."

Van der Aart laat weten dat het op dit moment niet erg goed gaat met de vrouw. "De situatie is natuurlijk erg geëscaleerd op internet. Er is ondertussen denk ik niemand die dat filmpje nog niet heeft gezien." Naar aanleiding van de video kreeg de vrouw veel bedreigingen naar haar hoofd geslingerd.

Dat gebeurt niet alleen onder de video die op internet rondgaat, maar ook naar haar persoonlijk. "Ze voelt zich niet meer veilig in haar eigen omgeving. Haar naam gaat rond en ze is herkenbaar in de video. Mensen zoeken haar op sociale media, de dreigementen gaan heel ver", laat Van der Aart weten. Eerder riep de politie ook al op te stoppen met het bedreigen van de vrouw, en wees erop dat ook dat strafbaar is.

Geschrokken van reacties

De advocaat vertelt dat haar cliënt erg geschrokken is van de reacties die de video oproept. "Ze had zelf nooit verwacht dat het zo zou ontploffen. Ze heeft zichzelf ook meteen gemeld bij de politie toen zij die oproep deden."

"Mensen trekken conclusies op basis van een video, maar dat is niet haar verhaal", gaat Van der Aart verder. "Het is natuurlijk in een kort moment gebeurd, en nu kun je de video eindeloos terugkijken."

Strafbaar of niet?

Waar de vrouw op dit moment van wordt verdacht, moet het lopende politieonderzoek nog uitwijzen. Van der Aart wijst erop dat het hier gaat om een vrij unieke situatie. "Bij dierenmishandeling gaat het in de regel om letsel of pijn toebrengen aan dieren in de vorm van bijvoorbeeld opzettelijke mishandeling of verwaarlozing. Deze situatie is duidelijk anders."

Het is volgens de advocaat dus nog onduidelijk hoe het OM naar de zaak kijkt en of zij vinden dat er sprake is van een strafbaar feit. "Er moet gewoon nog meer onderzoek gedaan worden naar de mogelijke gevolgen voor het dier en wat er precies is gebeurd, want we hebben nu alleen deze video."