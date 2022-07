Spitssnuitdolfijnen niet meer gespot, zelf zoeken heeft geen zin: "Zee is te groot"

De spitssnuitdolfijnen die gisteren werden gezien voor de kust van Zandvoort zijn vandaag niet meer gespot. Nadat de zoekactie van SOS Dolfijn naar de dieren gisteravond was gestaakt, is die vanochtend vroeg - nog voor zonsopkomst - hervat. Tot nog toe zonder resultaat: "Het is ook lastig om de dieren te spotten als ze dieper het water ingaan", vertelt Ronald Vos van de Reddingsbrigade Zandvoort.

Voor zover bekend hebben ook strandgangers de dieren vandaag niet meer gespot. Die kans was vanwege de weersomstandigheden van vandaag ook heel klein. Dat had vooral te maken met de wind, die vandaag sterker was dan gisteren, en daardoor voor een hogere golfslag zorgde. Zelf op zoek gaan naar de dolfijnen heeft geen zin, ook niet als de zee weer wat rustiger is, vertelt Vos. "De zee is te groot om dolfijnen te zoeken. Gisteren was het laag water, dus dan kan je makkelijker kijken. Maar zelf op zoek te gaan naar de vissen is geen doen."

Strandgangers keken gisteren vreemd op toen ze nabij de branding plotselingen enkele dolfijnen zagen zwemmen. Meerdere badgasten schoten te hulp door het dier verder de zee in te duwen. Een van de badgasten probeerde zelfs op de de rug van dolfijn te klimmen, wat gefilmd werd en door het hele land kwaad bloed zette. Al snel nadat de politie de vrouw via sociale media had opgeroepen zich te melden, deed ze dat ook. Hoewel het volgens Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn 'goed dat de mensen hem (de dolfijn, red) hebben gered', is het volgens haar niet altijd de beste keuze om zeedieren naar dieper water te begeleiden. 'Vaak ernstig ziek' "Het is per stranding en per diersoort verschillend wat het juiste is om te doen. Mensen denken vaak dat ‘t de juiste manier is om een dier te helpen, maar heel vaak zijn gestrande walvisachtigen ernstig ziek, verzwakt en vermoeid. Dan zijn ze dus niet gebaat bij een terugplaatsing.", volgens Van den Berg.

Quote "Eigenlijk moeten ze ook de Noordzee uit omdat ze daar ook niet overleven" Annemarie van den Berg