Jan fokt al 23 jaar alpaca's: "Ik wilde eigenlijk een exotische vogel, maar zag toen dit"

Hij wilde een exotische vogel kopen in Zuid-Holland, maar kwam terug met het idee om alpaca's te gaan fokken. Inmiddels houdt bollenboer Jan Ligthart uit Hoogkarspel de dieren al 23 jaar. "De aanbod vogels viel tegen, maar wat wel opviel was het leuke beest. Ik kende het niet maar mijn vrouw wel, die zei: 'volgens mij is het een alpaca'."

"Ik denk dat de kudde nu uit 40 stuks bestaat", vertelt Jan die gelijk aangeeft dat dit aantal er te veel zijn voor het stuk land dat hij heeft. "Wij gaan er dus weer een paar verkopen." Maar niet alle dieren op het land verkoopt hij door. "Sommige veulens willen wij graag houden omdat wij denken dat ze het goed doen op wedstrijden", zegt Jan. Ook wijst hij een ouder exemplaar aan. "Die is 23 jaar en heb ik al vanaf het begin, hij mag hier zijn oude dag besteden", vertelt Jan met een beetje weemoed.

Jan en zoon fokken al 23 jaar alpaca's - NH Nieuws

Jan begon ooit met vijf alpaca's. Zijn zoon die toen een jaar of tien was weet nog goed dat hij het lachwekkend vond toen zijn pa opeens met de dieren thuiskwam. "Ik had toen niet gedacht, dat ik er nu zelf ook een aantal zou hebben", zegt Gert-Jan Ligthart. Inmiddels is hij net zo fanatiek als zijn vader. "Wij willen elk jaar de kwaliteit van de dieren verbeteren", aldus Gert-Jan. Tip van Jan Gert-Jan was begonnen met alpaca's door een tip van zijn vader. "Ik was een tijdje uitgevaren met de marine en toen ik terugkwam met mijn soldij gaf mijn vader mij de tip 'je kan beter een alpaca kopen, dat levert meer op dan je geld op de bank zetten.' Ik wist toen niet dat het zo verslavend zou zijn," lacht Gert-Jan. Inmiddels bezit hij ongeveer een kwart van de kudde op het land.

Ook al levert een alpaca meer op dan de rente bij de bank blijft het voor de heren nog wel een hobby. "Wij verkopen één keer per jaar de wol en zo nu en dan verkopen wij een beestje. Al het geld wat wij hier uithalen stoppen wij weer terug in de kudde, door bijvoorbeeld een hengst te kopen", vertelt Gert-Jan. Zijn vader vult hem aan: "Het zijn voor de rest wel makkelijke dieren horen, ze grazen de hele dag op het land, drinken alleen water en aan het einde van de dag willen ze nog wat brokken." Prijzen Een aantal keer per jaar organiseert de belangenvereniging voor alpaca's in de Benelux een alpacashow, waar de dieren gekeurd worden door een jury. "Je hebt hier meerdere klassen, en in de individuelen klassen hebben wij al wel eens gewonnen", vertelt Gert-Jan. Maar het is de totaalprijs die nog ontbreekt. "Ja dat heet de Grand Champion, van alle winnaars kiest de jury nog een totaal-winnaar. Dit is nog de grote ontbrekende prijs bij ons", aldus Gert-Jan. De jury kijkt naar alle aspecten van een alpaca. "De vacht moet overal hetzelfde zijn en een mooie krul hebben", zegt Gert-Jan. Volgens zijn vader hebben ze dit jaar een kanshebber. "Ik heb nog nooit een dier gefokt met zo'n mooie vacht als een van de veulens die wij nu hebben." Gert-Jan is het met zijn vader eens en besluit met de woorden: "dit moet hem worden."

Speciale band met Sophie Twee jaar geleden kwam fokker Jan al eens eerder in het nieuws. Een van zijn drachtige alpaca’s leed aan een vreemde ziekte. "Wij weten nog steeds niet wat het was", zegt Jan. Zij hebben toen hun best gedaan om het beest te helpen, maar dit mocht helaas niet baten. Drie weken voor het voltooien van de zwangerschap kwam onverwachts de baarmoeder met dochter uit de alpaca. "Helaas stierf de moeder daarbij, het kindje hebben wij nog wel kunnen redden", zegt Jan.

Wat volgde was een lange tijd van zorg voor het veulen, genaamd Sophie. "Doordat ze mij als eerste zag, ziet ze mij als haar moeder", vertelt Jan. Sophie wilde in die tijd alleen de fles van Jan en van niemand anders. "Ook imiteerde ik wel eens een alpaca en dan kwam Sophie altijd aan", zegt Jan.

Jan en alpaca Sophie

Nu inmiddels twee en een half jaar verder maakt Jan dat geluidje niet meer. "Ik ben bang dat ze dan in de war raakt, ze is nu zelf moeder en heeft ook een geluidje met haar dochter", vertelt Jan. Zijn zoon moet lachen. "In de stal laat ze nog wel eens zien dat ze weet wie Jan is, dan bespringt ze hem helemaal. Dat doet ze alleen bij hem, ze hebben echt iets speciaals", vertelt Gert-Jan.