Drukte voor alpacafokker uit Hoogkarspel: weesveulentje opvoeden en 'alpacahype'

HOOGKARSPEL - "Het is net of je weer in de kleine kinderen zit", zegt hobbyfokker Jan Ligthart uit Hoogkarspel lachend. Hij heeft het druk met kleine Sophie. Het alpacaveulentje heeft geen moeder en wordt met de fles grootgebracht. Jans alpaca's lijken populairder dan ooit: de vraag naar de dieren is behoorlijk gestegen bij de familie Ligthart.

"Tien dagen voordat het veulen verwacht werd, kwam het met baarmoeder en al naar buiten", vertelt Ligthart. "Toen moesten we kiezen: veulen of moeder redden." Het werd veulen Sophie, die door de vroege geboorte veel te klein was. "Ze is direct op stal en onder de rode lamp gezet. De eerste drie dagen gaven we om de twee uur de fles, dag en nacht."

NH Nieuws

Inmiddels drentelt Sophie vrolijk tussen de kudde door. Als ze Ligthart in het vizier krijgt, loopt ze op hem af. Ze weet genoeg: het is etenstijd. In de twintig jaar dat Ligthart zijn hobbyfokkerij heeft, was het nog nooit gebeurd dat hij zijn kroost met de fles moest grootbrengen. Het neemt heel wat tijd in beslag, maar in die tijd heeft Sophie ook het hart veroverd van haar fokker. "Ze wordt niet verkocht", zegt Ligthart stellig. "Het is een troetelkind en ze blijft hier tot het eind." 'Het zijn net kippen' Niet alleen de jongste telg Sophie heeft iets weg van een troetelbeer. Eigenlijk ogen alle alpaca's rustig, zachtaardig en vooral aaibaar. Maar daar zijn ze niet voor bedoeld, waarschuwt Ligthart. "Sommigen denken dat een alpaca is om te knuffelen, maar het zijn net kippen: ze komen graag naar je toe maar ze houden wel drie meter afstand." Die vriendelijke uitstraling is volgens Ligthart wel één van de redenen dat de vraag naar alpaca's toeneemt. "We hebben jaarlijks vier, vijf beestjes te koop, hooguit. Maar van het jaar hadden we wel vraag van tien, vijftien personen." Lees verder onder de foto van Sophie.

Ligthart merkt dat er vooral onder particulieren met een flinke lap grond interesse is voor een kleine kudde. "Van het voorjaar was er iemand die zei 'm'n grasmaaier is defect en we hoorden dat het zulke goede maaiers zijn, we hebben wel interesse'. En die man heeft inmiddels twee mannetjes gekocht." Elf veulens Hoewel Ligthart een hobbyfokker is, neemt hij de fokkerij erg serieus. De alpaca's zijn vergelijkbaar met 'rashonden', legt hij uit. Ze hebben een stamboom en zijn gekeurd. Ondanks de groeiende vraag heeft hij geen uitbreidingsplannen. Zijn huidige kudde bestaat uit zo'n dertig exemplaren en dit jaar komen er elf veulens bij. Daarvan verkoopt hij er dan weer een paar. "Ik heb er al een keer veertig gehad, maar dat is iets te veel van het goede." Wie over de Drechterlandseweg ter hoogte van Hoogkarspel rijdt, kan de kudde regelmatig bewonderen. Nu is Sophie de kleinste die er tussen loopt, maar over veertien maanden zijn dat misschien haar veulens wel.