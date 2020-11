Anti-coronastress: wandelen met Gooise alpaca's

De Gooise alpacaboerderij in Eemnes is dit jaar helemaal booming. Met de toenemende en langdurige coronastress 'vluchten' steeds meer mensen naar het platteland om met deze viervoeters te wandelen. Oprichtster Linda Groot heeft het drukker dan ooit.

Linda zette twee jaar geleden haar Gooise alpacaboerderij op. Wat begon met vier alpaca's is inmiddels uitgegroeid tot 22 vriendelijke kuddedieren. De beesten kunnen prima in elk weertype buiten staan en mogen vrij bewegen door de weilanden en de inloopstal. De alpaca's mogen doen wat ze willen.

Voor de bezoekers wacht er een kop koffie met een muffin, waarna ze een blikje met voer krijgen om aan de nieuwsgierige beesten te voeren. De high tea en de boerenlunch zitten er helaas even niet in. "We hadden eerst samengestelde groepjes bezoekers, maar dat kan niet meer. Nu kunnen de mensen op alpacadate, dus privé", vertelt Linda. De dag wordt vervolgd met een wandeling door de weilanden en er kunnen selfies worden gemaakt met de dieren. Fotogeniek zijn de alpaca's zeker. "Knap zijn ze hè", glundert Linda met trots.

Verjaardag

De alpacaboerderij heeft normaal ook bezoekers van bedrijven, maar die zijn er nu even niet. Momenteel is de boerderij vooral geliefd met verjaardagen. Zo ook voor de jarige Sabrina: "We wilden toch iets leuks doen vandaag, maar dan wel coronaproof. Mijn vriend heeft dit als verrassing georganiseerd. We maken er nu iets leuks van met zijn vieren".

Al met al draait Linda een goed jaar: "Mensen ervaren momenteel veel stress en willen toch even naar buiten. Hier kunnen ze afstand houden en ze genieten ook nog."