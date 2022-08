House-opa (90) gaat los op Ibiza: exclusieve feesten, massages én een lege portemonnee

Johan de Vries (90) is weer bijgekomen van zijn trip naar Ibiza. De bekende house-opa die de grote festivals in Nederland bezoekt, kreeg de feestweek voor zijn negentigste verjaardag cadeau en dat was op z'n zachtst gezegd fantastisch. "Ik was in een club met zevenduizend man, dit heeft mijn verwachtingen overtroffen."

Johan de Vries was op Ibiza - Michael van der Putten/NH Media/facebook.com/houseopa

In alle grote clubs op het feesteiland is Johan geweest. Ook stond hij negen hoog op een gebouw te dansen met uitzicht over het hele eiland en bezocht hij een luxe zeilschip. Maar het ging hem toch vooral om dansen, en dat in het Mekka van de internationale dance- en technowereld. Duurste club "Bij Ushuaïa mocht ik gratis naar binnen en drinken wat ik wilde", vertelt de negentigjarige aan de telefoon. "Ik mocht backstage, kreeg een eigen bodyguard die de weg voor mij vrijmaakte en een mooie dame gaf me een nekmassage. En dat in een van de duurste clubs van heel Ibiza. Ongelooflijk." Op de Facebookpagina van de house-opa verscheen een video van een dansende Johan op het podium van Ushuaïa. Tekst gaat door onder de video.

Meanwhile at Ibiza… day 4 Posted by House Opa Johan de Vries on Tuesday, July 26, 2022

Een ander hoogtepunt van de trip was het bezoek aan club Amnesia. Daar passen ruim zevenduizend mensen in en volgens Johan is het 'een van de allergrootste clubs' die je daar hebt.

Quote "Mensen wiebelen er een beetje van het ene op het andere been" JOhan de vries, house-opa

"Ik wist echt niet wat ik zag", vervolgt Johan. "Want het gaat daar toch heel anders dan hier. De dj staat er goede techno te draaien, maar de mensen komen niet erg in beweging en wiebelen een beetje van het ene op het andere been." De clubbezoekers daar komen meer voor de hele show, concludeert Johan. "Er lopen allerlei verklede sprookjesfiguren op stelten rond of ze hangen aan elastieken. En er was een enorme confettiregen, dat zie je hier ook niet. Je kan het je nauwelijks voorstellen." Bekijk hieronder de video op de Facebookpagina van Johan de Vries met sprookjesfiguren. Tekst gaat door onder de video.

Meanwhile... day 2 at Ibiza. Posted by House Opa Johan de Vries on Monday, July 25, 2022

Dansen in de club is op Ibiza volgens Johan bijzaak, terwijl het voor de house-opa juist het belangrijkste is. "Ik heb daar staan dansen en er stonden allemaal mensen op mij heen. Ergens diep in mijn hart ben ik een showman, dus ik vond die aandacht prachtig natuurlijk." Onkosten Johan kreeg nog wel last van tranende ogen. "Ik had een zonnebril op, maar dat hielp niet. De gekochte oogdruppels hielpen iets, maar niet voldoende. Ik was dan ook wel blij om weer naar huis te gaan. Ik kon nauwelijks meer mijn ogen openhouden." Daarnaast is er nog wat onduidelijkheid over onkosten. Johan dacht namelijk dat de hele trip betaald kon worden van de 1.700 euro die is opgehaald met een crowdfundingactie. "Waarschijnlijk moet ik nu nog iets betalen. Ik denk dat het een paar honderd euro zal zijn, maar hoop niet dat het duizend euro is. Dat zou me wel erg teleurstellen." Tekst gaat door onder lees ook-artikel.

De begeleiders van Johan laten weten dat de onkosten worden gedeeld. "We hebben altijd alles in overleg gedaan en delen de onkosten zoals eten, benzine en de omgeboekte vlucht. Onze vlucht werd gecanceld door luchtvaartmaatschappij Vueling. De alternatieve vlucht had een tussenstop met vier uur wachten en dat wilde Johan niet. Toen hebben we in samenspraak met de familie een nieuwe vlucht geboekt. Ook wilde hij eigen ruimbagage mee, wat extra geld kost. Maar nogmaals: alles ging in overleg." Johan dacht dat het alleen om de onkosten van het eten zou gaan en zegt verder van niets te weten. "Ik hoop nu maar dat het allemaal mee zal vallen, maar ik vertrouw die jongens en denk dat het goed komt hoor."