Gevonden! Haarlemse rozenman Johnny Polaroid is terecht, maar zijn leven staat op z'n kop

De verdwenen Haarlemse rozenman, beter bekend als Johnny Polaroid, is terecht. Udaiyan Barua Ripon, zoals hij in 't echt heet, zit met zijn vrouw en pasgeboren dochtertje in Azerro, Italië. Zijn bosjes rozen en polaroidcamera heeft hij aan de wilgen gehangen: hij werkt nu als sieradenmaker en het gaat heel goed met hem. Maar dat is ook wel anders geweest.

Na het verschijnen van de reportage die NH Nieuws vorige week maakte over de verdwenen Haarlemse rozen- en polaroidman, kwamen er van verschillende kanten berichten binnen van mensen die wisten waar hij zat. Eén van hen was eigenaar van café Stiels, Joost van Rijmenam, die al meerdere generaties rozenmannen heeft gekend en facebookvriend is met de rozenman die gezocht werd.

Na het gesprek met Van Rijmenam duurde niet lang tot er via Facebook contact werd gelegd met Udaiyan Barua Ripon, afgekort Ripon. Hij accepteerde het vriendschapsverzoek en daar verscheen de lachende profielfoto van de man naar wie we op zoek waren geweest.

"Tijdens corona was ik hulpeloos omdat ik geen inkomen meer had"

In het Engels geeft hij antwoord op de vragen en schrijft dat hij het tijdens de coronapandemie zwaar te hebben gehad in het Haarlemse.

"Het gaat nu goed met me. Maar tijdens corona was ik hulpeloos omdat ik geen inkomen meer had en mijn vrouw zwanger was. Toen ze 39 weken zwanger was, zijn we naar Italië vertrokken. Ik had daar de juiste documenten om permanent te blijven", reageert Ripon.

Rekening

Voordat Ripon met zijn vrouw naar Italië vertrok, kreeg hij een rekening van ziekenhuisbezoeken hier in Nederland. "Omdat ik geen BIC-code had, moest ik duizenden euro's aan het ziekenhuis betalen vanwege de ziekenhuiscontroles. Daarnaast is mijn moeder tijdens corona overleden, maar ik kwam in mei 2020 in Italië en we hebben het overleefd."

