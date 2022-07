Droom komt uit: house-opa (90) gaat helemaal los op feesteiland Ibiza

Als Johan de Vries volgende week zijn danskunsten op Ibiza laat zien, trekt hij ongetwijfeld aandacht. Johan mag dan al 90 jaar oud zijn, hij is nog lang niet uitgefeest. De liefhebber van stevige housemuziek vertrekt zaterdag namelijk naar het feestwalhalla om lekker te dansen, en te sjansen.

"Mijn droom komt echt uit", lacht de Johan, die alvast zijn tas inpakt. "Ik wilde al heel graag eens naar Ibiza, daar heb je de beste dj's en mooiste clubs."

Johan de Vries (90) is inmiddels een bekend figuur binnen de dancescene en op festivals. "Ik hoorde ooit eens die muziek en vond het meteen goed klinken. Ik ben toen in 2006 naar een festival gegaan. Ik dacht nooit dat ze mij toen binnen zouden laten, maar iedereen vond het hartstikke leuk dat ik er was."