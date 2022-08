Onduidelijk wanneer voetballer Van Iperen terug kan komen naar Nederland

Het is nog niet duidelijk wanneer de in coma liggende voetballer Donny van Iperen terug kan komen naar Nederland. De voetballer ligt sinds zaterdag in een Moldavisch ziekenhuis. Zijn komst hangt af van de beschikbaarheid van een speciaal ambulancevliegtuig dat de voetballer naar Nederland moet brengen.

Dat laat Joey van Iperen, de broer van Donny, vanavond aan NH Nieuws. De 27-jarige profvoetballer is speler van het Moldavische FC Zimbru. Zaterdag botste hij ongelukkig met de keeper van de tegenstander. Sindsdien ligt de oud-speler van Telstar op de intensive care van een ziekenhuis in Moldavië.

FC Zimbru liet een dag na het ongeval weten dat het goed ging met Van Iperen, maar gisteren kwam de club daarop terug. "Helaas is de situatie sindsdien en tot nu toe slecht gebleven, want er is geen wezenlijke verbetering in de gezondheid geweest", zei directeur Sergiu Topor gisteren.

Geen zorg zonder verzekering

Na de ziekenhuisopname zetten de familieleden van de voetballer alles op alles om hem naar Nederland te halen, maar zij liepen tegen een muur op. Er kon geen vervoer en ziekenhuisbed worden geregeld in Nederland, omdat de voetballer geen Nederlandse zorgverzekering heeft. Omdat Van Iperen staat ingeschreven in Moldavië, is hij aangewezen op de zorg van het land.

Wel liet de gemeente Dijk en Waard vanmiddag weten dat Donny, die oorspronkelijk uit Sint-Pancras komt, zich op korte termijn kan laten inschrijven zodra hij in Nederland is. Dit is nodig is om de voetballer aan te melden voor een zorgverzekering.

De toestand van Donny is nog onveranderd. "We hopen dat hier verbetering in komt", zegt zijn broer Joey, "zeker zodra we in Nederland zijn."