Gemeente Dijk en Waard komt voetballer Van Iperen te hulp om zorg te krijgen in Nederland

De in coma liggende voetballer Donny van Iperen, die sinds zaterdag in een Moldavisch ziekenhuis ligt, krijgt hulp van de gemeente Dijk en Waard. Hij bleek vanuit het buitenland niet zomaar te kunnen worden opgenomen in een ziekenhuis in Nederland, omdat hij geen Nederlandse zorgverzekering heeft. Dijk en Waard wil Van Iperen op heel korte termijn inschrijven zodra hij in Nederland is, zodat hij ook toegang krijgt tot de Nederlandse zorg.

Dat meldt de gemeente Dijk en Waard aan NH Nieuws.

De 27-jarige profvoetballer is speler van het Moldavische FC Zimbru. Zaterdag botste hij ongelukkig met de keeper van de tegenstander en sindsdien ligt de oud-speler van Telstar op de intensive care.

Een dag na het ongeval leek het even goed te gaan met Van Iperen, maar een paar dagen later kwam de club daarop terug. "Helaas is de situatie sindsdien en tot nu toe slecht gebleven, want er is geen wezenlijke verbetering in de gezondheid van de speler geweest", zei directeur Sergiu Topor gisteren.

Geen Nederlandse zorgverzekering

Na de opname van de voetballer in het Moldavische ziekenhuis probeerde de familie van Donny hem over te laten komen naar Nederland, maar dat bleek niet zomaar te kunnen. Hoewel vanuit Moldavië alles al geregeld was om Donny morgen over te laten vliegen naar Nederland, was er geen ambulance te regelen vanuit Schiphol. Daarnaast was er ook geen ziekenhuis die de voetballer kon opnemen vanwege het ontbreken van een Nederlandse zorgverzekering.

Een inschrijving in een Nederlandse gemeente zou de eerste stap zijn in de richting naar de Nederlandse zorg. Dan is het ook mogelijk om een zorgverzekering af te sluiten. "Om te kunnen worden ingeschreven in een gemeente in Nederland, dient degene in Nederland aanwezig te zijn", laat een woordvoerder van de gemeente Dijk en Waard weten." Samen met loco-burgemeester Falco Hoekstra en de Nederlandse spelersvakbond VVCS heeft de familie gezocht naar een snelle oplossing. "Er is afgesproken dat de gemeente hem inschrijft zodra hij in Nederland is. Dat is naar verwachting morgen."