AZ heeft Yukinari Sugawara terug tegen Dundee United, Riechedly Bazoer kan debuteren

Al redelijk vroeg in het seizoen staat de druk er bij AZ behoorlijk op. De Alkmaarders moeten morgen de 1-0 nederlaag van vorige week tegen Dundee United ongedaan zien te maken. Anders is het Europese seizoen al heel snel te einde. Een lichtpuntje in aanloop naar de wedstrijd is dat Yukinari Sugawara weer inzetbaar is en Riechedly Bazoer voor het eerst deel uitmaakt van de AZ-selectie.