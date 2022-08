Pavlidis en Van Brederode nemen AZ bij de hand tegen Go Ahead Eagles

Het ging niet van harte, maar de eerste driepunter is binnen voor AZ. Tussen de dubbele ontmoeting met Dundee United in de Conference League door hadden de Alkmaarders moeite met Go Ahead Eagles. Treffers van Vangelis Pavlidis en basisdebutant Myron van Brederode waren uiteindelijk voldoende voor de zege: 2-0.

Voor de wedstrijd werd de 70-jarige Kees Kist in het zonnetje gezet. De AZ-legende zag dat de Alkmaarders zeer gehavend waren en weinig kansen creëerden. Onder meer Jesper Karlsson, Jens Odgaard, Zinho Vanheusden en Riechedly Bazoer ontbraken. Het eerste gevaarlijke moment was voor Vangelis Pavlidis, zijn kopbal miste kracht.

Dat was een startschot voor een betere fase van de Alkmaarders, want Dani de Wit kreeg een gigantische kans. Hij schoot van drie meter van de goal af hard op doelman Jeffrey de Lange. Daarna was het wederom De Wit die met een kopbal voor gevaar zorgde. Tijjani Reijnders testte nog De Lange met een afstandsschot. In de blessuretijd kon AZ opgelucht ademhalen, nadat Bas Kuipers de bal dichtbij op Hobie Verhulst kopte.

