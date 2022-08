Zwak AZ legt druk op return na kleine nederlaag tegen Dundee United

Het begin van AZ was nog voortvarend, dat speelde zonder de geblesseerden Jens Odgaard, Zinho Vanheusden en Riechedly Bazoer. Odgaard deed nog wel mee tegen Tuzla City en werd vervangen door Mayckel Lahdo. Zonder de afwezigen was het spe van de Alkmaarders erg matig.

⚖️ Even at the break #AZ #dunaz 0-0 pic.twitter.com/PQch3kHvbc

In de tweede helft gebeurde wat al een tijdje in de lucht hing. Eerst kon AZ nog opgelucht ademhalen, toen een schot van Steven Flechter voorlangs ging. De Schotten kwamen er razendsnel uit na een counter en sloegen keihard toe via Glenn Middleton: 1-0.

Een harde uithaal van Bruno Martins Indi uit een vrije trap leidde nog een slotoffensief in. Zo probeerde spits Pavlidis Mark Birighitti nog te verschalken met een harde uithaal. Een inzet die volgde van de Griek, eindigde ook voorlangs. Zodoende moeten de Alkmaarders proberen het karwei volgende week in hun voordeel om te draaien.

Return

De return wordt 11 augustus gespeeld in Alkmaar. De aftrap is 21.00 uur en als AZ over twee wedstrijden weet te winnen is Riga FC of Gil Vicente de volgende tegenstander. Het eredivisieseizoen begint komende zondag in eigen huis tegen Go Ahead Eagles, er wordt vanaf 16.45 uur afgetrapt.

AZ: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Martins Indi, Kerkez; Reijnders, Clasie, D. De Wit; Evjen, Pavlidis, Lahdo (Van Brederode/71)