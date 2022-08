Compensatie voor de middeninkomens in Medemblik, motie aangenomen

Niet alleen inwoners met een laag inkomen hebben moeite met rondkomen, ook de modaal verdienende mensen dreigen in de problemen te komen, ziet CU-raadslid Silva Visser. De prijzen van energie en voedsel blijven stijgen en de modaal verdienende goep valt vaak buiten de boot als het gaat om (energie)toeslagen of kwijtschelding.

Eind juni liet het kabinet nog weten af te zien van een extra bedrag van 500 euro voor de lage- en middeninkomens.

De politiek in Medemblik springt inmiddels in de bres. Een voorstel van de ChristenUnie, voor het zomerreces mede ingediend door Hart voor Medemblik, kreeg een meerderheid van de gemeenteraad achter zich.

Van welk geld?

De bal ligt nu bij het college en wethouder Yannick Nijsingh (Sociaal Domein). "Hoe ze die huishoudens gaan ondersteunen, dat wordt nu uitgezocht. Het enige dat zeker is, is dat het ook in Medemblik speelt", aldus Visser. "We geven hiermee een signaal af."

Maar met welk geld? Al langer heeft de gemeente financiële problemen: Medemblik moet bijna 6 miljoen euro bezuinigen om niet onder toezicht te komen van de provincie. Ook de OZB moet met dertig procent omhoog, zodat de gemeente in de toekomst financieel gezond wordt en blijft.

"Misschien zijn er nog potjes over, zoals in de Wmo of Sociaal Domein", denkt Visser hardop. "Ik hoop dat de wethouder creatief genoeg is. Ze moeten (het college) aan de bak, die opdracht hebben ze ook vanuit de raad gekregen."

Ook vindt de politiek in Medemblik dat de jeugd niet de dupe mag worden van de armoede en betalingsproblemen door de hoge inflatie. Visser: "Het zou toch erg zijn als kinderen moeten stoppen met betaalde hobby's als sport of muziekles."

Volgens Visser helpen 'alle kleine beetjes' en zou de stichting Vakantiespelen in Hoorn hier ook een bijdrage aan kunnen leveren. "Zij delen vakantiepakketjes uit, zoals een bal of speelgoed voor gezinnen met kinderen. Dit kan bijvoorbeeld opgerekt worden tot middeninkomens."

Antwoord in oktober

Een woordvoerder benadrukt aan NH Nieuws dat het college in oktober - bij de komende begroting - met een antwoord en plan moet komen. De gemeente kan nog niet laten weten hoever het proces is, vanwege het zomerreces. "Het college moet aan de slag, dat staat zwart op wit. Ze moeten op zoek naar creatieve oplossingen en als er extraatjes vanuit het Rijk komen om deze groep te ondersteunen, wordt daar snel op ingezet."

Ook in Drechterland wordt inmiddels aan de bel getrokken. De Senioren Partij Drechterland (SPD) heeft schriftelijke vragen gesteld.