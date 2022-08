Horeca-ondernemers vrezen dat personeel naar GGD overstapt: "Kan heel vervelend uitpakken"

Een oplossing lijkt het verhogen van de lonen door de horeca, maar dat is volgens Farhat lastig. "Een biertje wordt berekend op basis van gas, water, licht, personeelskosten en andere vaste kosten. Daarna houd je weinig meer over." Als de salarissen dus nog meer omhoog gaan, moet de consument daar volgens Farhat voor opdraaien.

Een GGD'er kan op zondagen tot 23 euro per uur verdienen. Horecawerknemers verdienen, los van fooi, tussen de 10 en 14 euro wanneer ze 18 tot 20 jaar zijn. De doelgroep is in beide sectoren hetzelfde: het gaat om jongeren die tijdelijk een bijbaan zoeken.

Volgens FNV Horeca zou je als zaak het liefst een zo hoog mogelijk salaris bieden. "De branche is al goed op weg, maar hoger kán soms gewoon niet."

"Wanneer de horeca open was en er werd gevaccineerd, zag je een groot tekort", laat Koninklijke Horeca Nederland weten. "Als mensen nu graag veel geld willen verdienen is het een logisch gevolg dat ze naar de GGD toe stappen."

Discussie niet voeren

Dat de vaccinaties van belang zijn, daar is Farhat het helemaal mee eens: "Het liefst wil je iedereen gezond houden en deze discussie helemaal niet hoeven voeren."

Farhat denkt dat er andere oplossingen mogelijk zouden kunnen zijn om de vaccinatiecentra te bemannen. "Waarom wordt er niet zoals in andere landen gekeken naar het combineren van de vaccinaties en al deze branches? Zo zou je bijvoorbeeld supermarkten kunnen combineren met vaccinatielocaties. Of we kunnen de festivalorganisaties vragen om mee te werken, dat seizoen is bijna over."