'Amstelveens cadeau' moet coronapijn winkeliers, horeca en cultuursector verzachten

Hoe blaas je de lokale economie nieuw leven in na de coronacrisis? Dat was het vraagstuk dat het Amstelveense college van B&W voorlegde aan lokale ondernemers. Ze kwamen met een collegiale oplossing: een Amstelveense cadeaukaart, die voorlopig gratis kan worden uitgegeven bij ondernemingen die het hardst zijn getroffen.

"Vanuit de uitdagingen van corona wilden we in actie komen en dit is een mooi middel om zowel ondernemers als de lokale economie te ondersteunen", vertelt voorzitter van de VAD en lokaal ondernemer Atilla Meulenbelt.

Vanaf april volgend jaar draagt iedere deelnemer 6 procent af. Dit bedrag is nog altijd lager dan de commissie die bij populaire cadeaukaarten als de VVV-bon moet worden afgedragen. Het succes van Het Amstelveense cadeau hangt dus wel gedeeltelijk af van de solidariteit van Amstelveense ondernemers die de coronacrisis goed zijn doorgekomen. Meulenbelt heeft er vertrouwen in dat zij zich willen inzetten voor hun collega's, legt hij uit in onderstaande video.

Deelnemende ondernemers betalen commissie over de waarde van iedere cadeaukaart die bij hen wordt ingeleverd. 'Essentiële winkels', die weinig tot geen last hebben gehad van de coronacrisis, betalen het eerste jaar een 'solidariteitsbijdrage'. Dit houdt een commissie van 8 procent in, terwijl getroffen bedrijven niks hoeven af te dragen.

Het beschikbare geld in het Stimuleringsfonds is afkomstig uit het Corona Noodfonds, waar de gemeente eerder al een miljoen euro in pompte. In totaal zijn nu achttien aanvragen binnengekomen bij het Stimuleringsfonds voor de lokale economie. Zeven aanvragen zijn deels of volledig toegekend. Een aantal aanvragen is nog in behandeling.

250.000 euro van de 750.000 euro is al vergeven, maar naar verwachting zal dat bedrag binnenkort rond de 450.000 euro liggen. Iedere aanvraag wordt bekeken door een onafhankelijke adviescommissie. Het fonds sluit uiterlijk 31 december 2023. Als er dan nog geld over is, wordt het weer in het Corona Noodfonds gestort. En als het Corona Noodfonds tegen die tijd niet meer nodig is, vloeit het resterende bedrag terug naar de pot algemene middelen.

Ook kunnen Amstelveense ondernemers voor gratis trainingen terecht bij 'Back on track', een programma van de gemeente in samenwerking met de ondernemersvereniging.