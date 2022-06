Robots verlichten personeelstekort in de horeca: "Mensen hebben pauze en rust nodig, robots niet"

In de keuken heeft Sea Palace het grootste personeelstekort, en dus ziet Kaji ook daar een toekomst voor de robot: "Op dit moment hebben we geen robots in de keuken, maar als deze op korte termijn kunnen komen, zou dat handig zijn en veel problemen oplossen. Voor de schoonmaak zijn robots ook handig: van stofzuigen tot het dweilen van de vloer."

De bediening is inmiddels helemaal gewend aan hun digitale collega's. "Het voordeel van het werken met robots is dat ze niet net zoals mensen pauze en rust nodig hebben. De robots kunnen letterlijk de hele dag doorwerken", vertelt een ober.

Gasten verbaasd

De gasten in het restaurant verbaasden zich toen ze ineens robots zagen rondrijden. "Het is best wel apart. Ik volg de robots de hele tijd met mijn ogen om te kijken wat ze allemaal doen", vertelt iemand. Een andere gast: "Ik vind het wel interessant. Een nieuwe technologie en dat in een restaurant."

Dat de robots de toekomst zijn, is voor Sea Palace wel duidelijk. Eén van de gasten denkt daar anders over: "Het wordt alleen maar onpersoonlijker. Ik vind het leuk omdat het nieuw is, maar als dit echt de tendens wordt, weet ik niet of ik dat heel erg leuk vind."