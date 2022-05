Ludieke bierviltjes moeten 'horecahufters' aan het denken zetten

Een simpel bierviltje moet in 't Gooi hufterig gedrag naar horecapersoneel bespreekbaar maken. Vanuit de lokale stichting Talent and Dreams (STAD) ontwikkelden jongeren speciale viltjes met een heuse 'horeca hufter-test'. "Scoor je vijf of hoger, dan ben je wel echt een gevorderde horeca hufter", concludeert Dirk Vreken.

Zo gaan mensen, is het idee, luchtig aan tafel praten over wat wel en wat absoluut niet kan. "Zo kunnen mensen doorhebben wanneer ze onbeschoft doen."

Weleens met je vingers geknipt naar een barman? Of tijdens een bestelling bewust de serveerster niet aangekeken? Het zijn twee van de tien kenmerken beschreven op de achterkant van het bierviltje. "Zo hopen we dat onbeschoftheid tegen horecapersoneel kan worden tegengegaan", vertelt stagiair Dirk.

De bierkaartjes liggen inmiddels bij een vijftal horecazaken in 't Gooi op tafel, zo ook bij 'd Oude Brink in Bussum. Eigenaar Sanja Mehilal kijkt zelf niet meer op van hufterig gedrag in zijn restaurant: "Mensen bellen bijvoorbeeld vanaf het terras naa binnen, want die zijn dan ongeduldig." Gedrag dat hij juist de afgelopen tijd ziet toenemen. "Het is drukker in de horeca, terwijl er ook een tekort aan personeel is. Mensen kunnen daardoor langer moeten wachten en dan zeg je wel eens iets onaardigs."

Jong personeel

Sanjai vindt dat voornamelijk kwalijk richting zijn jongere personeel. "Er werken nu eenmaal veel jonge mensen in de horeca en die weten niet altijd hoe ze met zulk gedrag moeten omgaan. Waar een ervaren medewerker met humor een situatie weet te kalmeren, kan een jongedame of jongeheer echt gekwetst worden."

Daarmee is het doel van de viltjes bij zowel het restaurant als de bedenkers hetzelfde: "We hopen dat we het op deze manier bespreekbaar maken", sluit Dirk van STAD af.