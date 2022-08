Amstelveen haalt protestvlaggen weg na oproep aan demonstranten: "Dit zorgt voor verdriet"

Amstelveen gaat tóch zelf de omgekeerde Nederlandse vlaggen die in de openbare ruimte hangen weghalen. Vorige week verzocht de gemeente demonstranten die de protestvlaggen op diverse locaties ophingen om deze weg te halen. Nu een week later niemand in beweging is gekomen, gaat Amstelveen ze dus toch zelf weghalen.

Een omgekeerde Nederlandse vlag in Amstelveen - VLN Nieuws

Vanaf volgende week zullen de vlaggen rondom de Beneluxbaan en de oprit van de A9 bij Ouderkerk naar beneden worden gehaald. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat er genoeg ruimte is gegeven om tegenstanders van de landelijke stikstofplannen hun onvrede te laten uit. "Nu is het tijd om recht te doen aan de gevoelens en opvattingen van alle Amstelveners", schrijft het college in een persbericht.

Amstelveen is de tweede Noord-Hollandse gemeente die de protestvlaggen weg gaat halen. Gemeente Dijk en Waard deed dat een paar dagen eerder. De Provincie Noord-Holland besloot vorige week wel al om alle vlaggen die zijn opgehangen aan bruggen, lantaarnpalen en stoplichten langs de provinciale wegen weg te halen.