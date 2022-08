Gemeente Amstelveen roept op omgekeerde vlaggen weg te halen

De gemeente zegt dat de sympathisanten de afgelopen tijd de ruimte hebben gekregen om hun standpunt duidelijk te maken. Ook in de vorm van de vlaggenactie. Nu roept ze hen op om 'rekening te houden met de gevoelens en opvattingen van alle Amstelveners'.

"We willen mensen op hun eigen verantwoordelijkheid wijzen zonder er als overheid altijd als scheidsrechter tussen te gaan zitten"

Quote

Onder andere rondom de Beneluxbaan en de oprit naar de A9 bij Ouderkerk hangen veel omgekeerde vlaggen. Raat vertelt waarom de gemeente de vlaggen niet zelf weghaalt: "We willen mensen op hun eigen verantwoordelijk wijzen zonder er als overheid altijd als scheidsrechter tussen te gaan zitten. Dit gaat over iets groters: 'hoe ga je als samenleving met elkaar om als je het niet met elkaar eens bent?'" Wat de gemeente gaat doen als de vlaggen niet worden weggehaald weet de loco-burgemeester nog niet. "Dat moeten we dan bekijken."

Vlaggen die op viaducten en langs rijkswegen zijn opgehangen worden weggehaald door Rijkswaterstaat als deze een gevaar voor de verkeersveiligheid vormen.