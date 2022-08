Omgekeerde vlaggen lijken zeker nog een maand te hangen in Eemnes

Voorlopig hangt de omgekeerde Nederlandse driekleur nog wel even aan lantaarnpalen in Eemnes. De gemeente is in overleg met boeren over een datum waarop deze uiting van protest aan gemeentelijke eigendommen dan echt weg moet zijn. Vooralsnog klinkt begin september als een nieuwe streefdatum.

Daarnaast is deze datum voor het begin van het najaar. In die periode stormt en regent het meer en dan neemt het risico toe dat de opgehangen vlaggen losraken. Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen, meldt de gemeente Eemnes. De vlaggen kunnen op auto's terechtkomen.

Volgens de gemeente is dit een 'natuurlijk moment' om de omgekeerde vlaggen te verwijderen van lantaarnpalen, viaducten en andere gemeentelijke eigendommen. Dit is bijvoorbeeld na Pulling Eemnes, een belangrijk evenement voor de boeren dat plaatsvindt op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus.

De gemeente en de boerenorganisaties zijn nog altijd in overleg over het moment dat de vlaggen weg moeten zijn. Uitingen van protest aan gemeentelijke eigendommen zijn helemaal niet toegestaan.

Na een korte gedoogperiode kwam Eemnes met het verzoek aan de boeren om de ondersteboven hangende Nederlandse driekleur vóór maandag 25 juli weg te halen. Maar dat is niet gebeurd.

Unanieme steun

Duidelijk is dat de gemeente nu in een spagaat zit. "De gemeenteraad heeft unanieme steun aan de boeren uitgesproken. Het weghalen van de vlaggen door de gemeente zou niet getuigen van begrip voor hun zorgen. Aan de andere kant vragen wij begrip van de boeren voor de mensen die zich aan de omgekeerde vlaggen ernstig storen", geeft de gemeente als reactie op vragen van NH Nieuws.

Bij de gemeente zijn enkele steunbetuigingen voor de boeren binnengekomen als een aantal klachten over het verkeerd ophangen van de Nederlandse vlag. Vooral militairen en veteranen storen zich hieraan. De omgekeerde vlaggen bij het gemeentehuis, waar de meeste klachten over zijn binnengekomen, zijn inmiddels wel weg.

Onrust

Gisteren meldde PvdA Eemnes dat de boerenacties voor een grotere tweedeling zorgt in het dorp. Daar maakt de oppositiepartij zich zorgen over. De sociaaldemocraten roepen het college op om deze onrust in de samenleving aan te pakken door bijvoorbeeld deze maand een bijeenkomst te houden waar voor- en tegenstanders met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Volgens burgemeester en wethouders is de tweedeling in Eemnes niet groter dan in andere delen van Nederland. Er is geen sprake van radicalisering van de discussie en polarisatie in Eemnes, zo meldt het college aan NH Nieuws.